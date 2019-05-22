Карабахский клан, почувствовав слабость Пашиняна, попытается вернуться к власти в Армении – российский политолог

Прекращение уголовного преследования против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и его освобождение, вероятнее всего, не обошлись без вмешательства Кремля, считает российский политолог Евгений Михайлов.

«Прекращение уголовного дела– это, на мой взгляд, прежде всего, победа тайной российской дипломатии», - заявил Михайлов агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя прекращение производства по уголовному делу, возбужденному в отношении Кочаряна, экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, бывшего замминистра обороны и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, а также бывшего руководителя аппарата президента, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

По словам политолога, Москва не раз говорила о том, что «преследование бывших руководителей страны не укладывается в ранее обсуждаемые установки на то, что не стоит трогать бывших президентов и иных лиц только за то, что они являлись противниками представителей нынешнего режима».

«Можно допустить и иные причины и, прежде всего, огромное влияние так называемого карабахского клана на весомую часть, как населения Армении, так и представителей бизнеса. Соответственно, возможно, этот шаг был сделан из определенной осторожности, дабы не раскачивать политическую лодку в столь сложное для Еревана время», - подчеркнул Михайлов.

По его мнению, начало уголовного преследования Кочаряна, а затем прекращение судопроизводства в отношении экс-президента, вызывает множество вопросов. «Мне сложно судить про обоснованность преследования Кочаряна, однако, не стоит забывать, что любая постсоветская элита первоначально накапливала капиталы не совсем законным путем. Предъявить претензии можно многим, но не нужно забывать и сложное время становления новых государств после развала СССР, когда у этих самых элит не было ничего, а законно заработать деньги не было возможности, да и времени», - сказал политолог.

Эксперт допустил несколько сценариев дальнейшего противостояния армянских властей и оппозиции. «Можно предположить, что либо между карабахским кланом и Пашиняном была достигнута некая договоренность по уменьшению взаимных претензий и некоем перемирии с целью выстраивания нормальной политической и экономической жизни в Армении. И если это так, то сильных потрясений в стране не будет», - отметил Михайлов.

Одновременно, по его мнению, реальное положение дел в стране внушает серьезные опасения касательно потенциальных баталий между политическими силами в Армении. «Скорее всего, карабахский клан, учуяв некую политическую слабость команды премьера Пашиняна, в определенный момент попытается взять власть в Армении в свои руки. Не исключаю и кровавого переворота. Однако не стоит забывать, что за Пашиняном стоят прозападные силы, и борьба будет нешуточная. В любом случае лучше худой мир, чем война. Но это уже не в интересах США и союзников», - подчеркнул Михайлов.

Р.Бабаев