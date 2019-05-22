В Европе задержаны более 20 членов литовской банды, отмывшей около полумиллиарда евро

Литовская полиция сообщила о ликвидации организованной преступной группировки из 23 человек, членов которой подозревают в контрабанде оружия и наркотиков, а также в организации убийства каунасца Деймантаса Бугавичюса в 2015 году.
"(Участники группировки) подозреваются в организации и исполнении этого убийства, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, наркотическими веществами, организации контрабанды оружия и наркотических веществ, а также отмывания денег", - сказал в среду журналистам генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас.
В ходе международной операции, в которой участвовали сотрудники правоохранительных органов Литвы, Польши, Испании, Эстонии и Великобритании, был задержан лидер группировки (это произошло в Испании), а также ряд членов группировки, среди задержанных преобладают граждане Литвы, отметил генеральный комиссар полиции.
Во время расследования было проведено 40 обысков, обнаружено наличности на сумму примерно 8 млн евро, алмазы, золотые слитки и драгоценности.
На основании собранных данных полиция подозревает, что группировка отмыла около полумиллиарда евро.
Пярнавас отметил, что именно расследование убийства Бугавичюса позволило раскрыть группировку.
Бугавичюс был застрелен в своем собственном автомобиле около полуночи 6 ноября 2015 года в Каунасе.
Полиция объявила, что задержала подозреваемых в этом преступлении в августе 2018 года. Бугавичюс был известен полиции, ранее он был судим. СМИ сообщали, что он был связан с одной из литовских преступных групп.
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