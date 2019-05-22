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Внешняя политика 22.05.2019 11:43

Азербайджан и страны Тихоокеанского альянса нацелены на динамичное развитие сотрудничества – МИД

Посол Перу в Баку Мария Милагрос Кастаньон Сеоане вручила министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову официальный документ о присоединении Азербайджана в Тихоокеанский альянс (ТОА - Pacific Alliance) в качестве наблюдателя.

Мамедъяров в Баку принял послов стран торгового блока ТОА - Мексики, Перу, Чили и Колумбии. В настоящее Перу председательствует в альянсе.

«В ходе встречи, дипломаты рассказали о динамичном развитии контактов с Азербайджаном. Они высоко оценили активную внешнюю политику Азербайджана, направленную на глобальный и региональный прогресс»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что послы выразили уверенность, что представляемые ими страны и в будущем будут развивать отношения с Азербайджаном, как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах

«Стороны провели обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества, рассмотрели перспективы гуманитарного взаимодействия. Собеседники рассмотрели в качестве благоприятных форматов активное участие частного сектора в развитии взаимовыгодного сотрудничества и проведение бизнес-форумов»,- говорится в сообщении.

Мамедъяров отметил, что Баку придает особое значение внешнеполитическим отношениям со странами Латинской Америки, в этой связи осуществляет активное сотрудничество с организациями и экономическими объединениями в этом регионе. «Министр подчеркнул, что в этом контексте Азербайджан, также может предоставить потенциальные возможности для стран тихоокеанского региона», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, статус наблюдателя в ТОА Азербайджан получил в ходе очередной встречи Совета министров альянса, состоявшейся 10 мая в Мехико (Мексика). Азербайджан стал 57-ой страной-наблюдателем в альянсе.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТОА, ДОКУМЕНТ, ВРУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]