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Регион 22.05.2019 12:17

Турция не выведет военный персонал с наблюдательного поста в Идлибе - министр обороны

Турция не станет убирать наблюдательный военный пост из района Идлиба - последнего оплота сирийской оппозиции, сообщают западные СМИ со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

"Вывода военного персонала с наблюдательного поста в Идлибе после атаки со стороны режима (Башара Асада - ИФ) определенно не происходит, этого не будет", - приводят СМИ слова Акара.

Министр подчеркнул, что "вооруженные силы Турции не отступят от тех мест, в которых они находятся".

Анатолийское агентство новостей сообщило ранее, что сирийские правительственные силы совершили как минимум три нападения в районе возле турецкого наблюдательного поста в зоне деэскалации Идлиб, одного из 12 постов, созданных в соответствии с соглашением между Турцией, Россией и Ираном в мае прошлого года.

В сентябре 2018 года в Сочи РФ и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону шириной в 15 км. Анкара обязалась очистить эту зону от тяжелого вооружения и боевиков террористической группировки "Ан-Нусра". Однако с момента достижения договоренностей террористы взяли под контроль почти всю зону.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИДЛИБ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]