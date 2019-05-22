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Дальнее зарубежье 22.05.2019 11:48

Не менее шести человек стали жертвами беспорядков после объявления итогов президентских выборов в Индонезии

Протестующие против итогов прошедших президентских выборов вышли в среду на улицы столицы Индонезии Джакарты, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, сторонники Прабово Субианто, который проиграл на выборах, кидали в полицейских камни и жгли транспортные средства. В свою очередь, стражи порядка применили в отношении протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в ходе протестов погибли шесть человек, еще свыше 200 человек получили ранения.

В правоохранительных органах подчеркивают, что акции протеста, вероятно, были спланированы. В настоящий момент число задержанных составляет несколько десятков человек.

Накануне стало известно, что на выборах победил действующий президент Индонезии Джоко Видодо - он набрал 55,5% голосов. Его конкурент - Прабово Субианто - получил 44,5%.

Субианто уже объявил, что не согласен с результатами президентских выборов, и намерен оспорить их в Конституционном суде.

Джоко Видодо является членом Демократической партии борьбы Индонезии, Прабово Субианто представляет партию "Движение за великую Индонезию". Политики уже были соперниками на выборах 2014 года, тогда Видодо набрал большинство голосов, а Субианто покинул президентскую гонку до официального объявления результатов выборов.

Президентские выборы состоялись в Индонезии 17 апреля, а официальные результаты голосования были объявлены 21 мая.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]