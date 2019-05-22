Азербайджан в I квартале 2019г импортировал минеральных удобрений на $87 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-марте 2019 года составил 87,152 тыс. тонн, что на 9,8% больше показателя первого квартала 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Общая стоимость импортированных в страну в январе-марте минеральных удобрений составила $28 млн 696,6 тыс. (рост на 30,8%).

Кроме того, в январе-марте в Азербайджан импортировано 7,437 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 39,6%) на сумму $1 млн 774,6 тыс. (спад на 34,9%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 10,522 тыс. тонн (рост на 38,2%) на сумму $12 млн 197 тыс. (рост на 19,7%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 58,623 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 12,3%) на $41 млн 757 тыс., брусков из черных металлов – 32,145 тыс. тонн (рост на 32,5%) на $17 млн 569 тыс., угольников из черных металлов – 10,077 тыс. тонн (рост на 40,2%) на $7 млн 197 тыс., труб из черных металлов – 40,474 тыс. тонн (спад на 9,6%) на $62 млн 444,9 тыс.

Б.Рустамбеков