ConocoPhillips Exploration закрывает филиал в Азербайджане

Компания «ConocoPhillips Exploration Azerbaijan LTD» закрывает филиал в Азербайджане.

"ConocoPhillips Exploration Azerbaijan LTD в связи с закрытие филиала в течение двух месяцев будет принимать претензии от кредиторов", - отмечается в объявлении компании.

Как сообщалось, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и ConocoPhillips Exploration Azerbaijan LTD в июле 2011 года подписали исследовательское соглашение о доразведочной деятельности на сухопутной территории Азербайджана.

Цель проекта заключалась в выявлении новых перспективных нефтегазовых месторождений на суше и оказание содействие в проведении в будущем поисково-разведочных работ, а также положительное воздействие на социально-экономическое развитие регионов.

В целом, ConocoPhillips в настоящее время не является участником нефтегазовых контрактов в Азербайджане. Компания имела 20% долевого участия в контракте на разработку перспективной структуры Зафар-Машал в азербайджанском секторе Каспия. Проект был закрыт после бурения первой разведочной скважины и отказа оператора проекта ExxonMobil, от продолжения разведочных работ. Также ConocoPhillips была акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейан с долей участия 2,5%, которую в 2015 году продала компании CIECO.

Н.Аббасова