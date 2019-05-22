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СНГ 22.05.2019 12:01

Зеленский назначил своего представителя в правительстве Украины

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил на должность представителя президента в кабинете министров Андрея Геруса.

Андрей Герус (1982г.р.) с 2003 по 2007 год работал аналитиком инвестиционной деятельности, директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 гг работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал". В 2014-15гг был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С 2015 года - исполнительный директор ООО "Конкорд Капитал".

В 2015 году также баллотировался в Киевский городской совет от партии "Объединение "Самопомощь". С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

В начале 2019 года во время избирательной кампании по выборам президента Украины был представлен как член команды Зеленского. 18 апреля Зеленский, представляя в эфире одного из телеканалов свою команду, сообщил, что Герус отвечает за такие направления как энергетика, жилищно-коммунальные услуги и антимонопольное регулирование.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]