Участники встречи СМИД ШОС перед саммитом организации приняли проект Бишкекской декларации

Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на встрече в Бишкеке обсудили вопросы, которые будут включены в повестку встречи глав государств организации, намеченной на 13-14 июня, сообщил журналистам в среду глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков.
"В рамках подготовки к Совету глав государств ШОС мы рассмотрели первоочередные задачи развития ШОС, приняли проект Бишкекской декларации", - сказал министр по итогам заседания.
"Утвердили отчет о работе Секретариата ШОС, заслушали отчет о результатах деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС", - добавил киргизский дипломат.
Он сказал, что участники заседания также рассмотрели итоги прошедшего в Киргизии заседания контактной группы "ШОС-Афганистан" и одобрили проект "дорожной карты" по поддержке усилий Афганистана по формированию мирной и экономически процветающей страны, который будет вынесен на одобрение глав государств ШОС.
Айдарбеков также сообщил, что в преддверии проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Киргизии пройдут форум СМИ ШОС и форум молодежи ШОС.
В свою очередь генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил журналистам в среду, что "прошедшая в Бишкеке встреча министров иностранных дел ШОС является завершающим этапом перед саммитом Организации в Бишкеке".
"Главы МИД стран ШОС одобрили солидный пакет документов, который будет предложен для включения в повестку дня предстоящего Совета глав государств. Всего планируется внести на рассмотрение глав государств порядка 20 документов", - сказал Норов.
"Из всего перечня документов необходимо выделить Бишкекскую декларацию Совета глав государств, в которой отражены совместное видение наших стран о перспективах развития ШОС, а также консолидированная позиция по актуальным международным и региональным проблемам", - заявил генсек организации.
В 2019 году Киргизия председательствует в ШОС. В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
Саммит ШОС пройдет в Бишкеке 13-14 июня.
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