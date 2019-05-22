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СНГ 22.05.2019 12:17

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы своей администрации

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента.

Соответствующий указ президента от 22 мая об отмене указа от 21 мая обнародован на сайте главы государства.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в документе.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗАРКАЛЬ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]