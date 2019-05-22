Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы своей администрации

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента.
Соответствующий указ президента от 22 мая об отмене указа от 21 мая обнародован на сайте главы государства.
"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в документе.
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