Баку и Тбилиси на этой неделе обсудят делимитацию госграницы – МИД Азербайджана

Азербайджан и Грузия 23-24 мая в Баку проведут очередное заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы.

«Заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы состоится 23-24 мая в Баку под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халафа Халафова и Лаши Дарсалии», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, вопрос делимитации грузино-азербайджанской границы активизировался в ходе переговоров президентов Азербайджана и Грузии Ильхама Алиева и Саломе Зурабишвили 27 февраля 2019 года в Баку.

Решение о проведении очередного заседания было принято 14 мая в ходе встречи в Баку Халафова и Дарсалии после некоторой напряженности в вопросе пропуска грузинских паломников в государственный историко-культурный заповедник Азербайджана Кешикчи даг (Давид Гареджи – ИФ).

Последняя встреча на уровне государственных комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы состоялась в 2011 году в Баку. Кроме этого, в 2015 году в Грузии и в 2017 году в Азербайджане состоялись консультации на уровне экспертов по делимитации и демаркации границы.

На уровне госкомиссий по делимитации с 1995 проведено 11 заседаний. В рамках этого процесс стороны согласовали 314 из 480 км азербайджано-грузинской государственной границы. В настоящее время на экспертном уровне ведется работа над участком, протяженностью в 166 км.

Ф.Исазаде