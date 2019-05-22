Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0264 GBR   2.1611 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.99 -0.11 Brent 72.18 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.05.2019 12:20

Баку и Тбилиси на этой неделе обсудят делимитацию госграницы – МИД Азербайджана

Азербайджан и Грузия 23-24 мая в Баку проведут очередное заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы.

«Заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы состоится 23-24 мая в Баку под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халафа Халафова и Лаши Дарсалии», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, вопрос делимитации грузино-азербайджанской границы активизировался в ходе переговоров президентов Азербайджана и Грузии Ильхама Алиева и Саломе Зурабишвили 27 февраля 2019 года в Баку.

Решение о проведении очередного заседания было принято 14 мая в ходе встречи в Баку Халафова и Дарсалии после некоторой напряженности в вопросе пропуска грузинских паломников в государственный историко-культурный заповедник Азербайджана Кешикчи даг (Давид Гареджи – ИФ).

Последняя встреча на уровне государственных комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы состоялась в 2011 году в Баку. Кроме этого, в 2015 году в Грузии и в 2017 году в Азербайджане состоялись консультации на уровне экспертов по делимитации и демаркации границы.

На уровне госкомиссий по делимитации с 1995 проведено 11 заседаний. В рамках этого процесс стороны согласовали 314 из 480 км азербайджано-грузинской государственной границы. В настоящее время на экспертном уровне ведется работа над участком, протяженностью в 166 км.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


Похожие новости


Баку рассчитывает в кратчайшие сроки завершить переговоры с Тбилиси по делимитации границы – МИД Азербайджана Баку и Тбилиси обсудят сроки проведения очередных переговоров по делимитации госграницы – МИД Азербайджана Азербайджан готов в ближайшее время завершить процесс делимитации границы с Грузией – МИД Гражданин Грузии совершил ДТП на погранично-пропускном пункте в Азербайджане, погиб военнослужащий - Госпогранслужба Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]