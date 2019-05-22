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Дальнее зарубежье 22.05.2019 13:02

Новые предложения Мэй по Brexit обречены на провал - представитель лейбористов

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, ранее предложившей новый законопроект по Brexit, из-за его слабости следует отказаться выставлять его на голосование в парламент, заявил официальный представитель находящихся в оппозиции лейбористов, ответственный за вопрос Brexit, Кир Стармер.

"Он (законопроект - ИФ) слишком слабый, он на самом деле не предлагает чего-либо нового или смелого", - сказал Стармер.

"Уже весьма понятно, что его ожидает довольно крупный провал и, честно говоря, премьер поступила бы хорошо, если бы признала поражение. Сегодня ей следует сказать, что она не будет выставлять его на голосование, потому что он явно ведет в неверном направлении", - пояснил он.

Ожидается, что позднее в среду Мэй должна будет отвечать на вопросы депутатов в парламенте.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Предложения Мэй вызвали смешанную реакцию среди британских политиков. Так, в Лейбористской партии заявили о невозможности поддержать новый законопроект по Brexit, а первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заверила, что ее партия, представленная в палате общин 35-ю депутатами, не будет поддерживать сделку Мэй.

В то же время британские министры поддержали идеи Мэй по Brexit.

Чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 318 голосов из 650-местной палаты общин. В палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КРИТИКА


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