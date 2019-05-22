Президент Молдавии запросил КС о процедуре роспуска парламента

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в среду журналистам, что обратился в Конституционный суд за разъяснениями относительно процедуры и даты возможного роспуска парламента.
Согласно Конституции Молдавии, парламент может быть распущен президентом или в случае неспособности утвердить правительство после выдвижения главой государства кандидатуры на пост премьер-министра, или в случае блокирования принятия законов в течение трех месяцев.
"В любом случае осталось какие-то две недели. За это время депутаты должны начать работать, сформировать парламентское большинство и правительство", - сказал президент, отметив, что "люди устали ждать, когда депутаты возьмутся за работу".
"Всем надоел этот политический эгоизм и чрезмерные амбиции. Люди ждут, когда депутаты начнут работать. У них зарплата в 10 раз больше, чем средняя пенсия по стране. Бросьте дурацкие амбиции! Или вы начинаете работать, или признаете, что вы не в состоянии договориться, и идете на досрочные выборы!", - заявил Додон, обратившись к депутатам.
На прошлой неделе КС вынес решение о том, что президент Молдавии не может выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра в отсутствие руководящих органов парламента. КС разъяснил положение Конституции Молдавии, согласно которому "парламент может быть распущен, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз".
Таким образом, исходя из решения КСМ, нынешний парламент Молдавии может быть распущен президентом до начала процедуры формирования правительства, так как прошедшие в парламент партии не могут договориться о формировании парламентского большинства и утверждении правительства. Единственное заседание нового парламента состоялось 21 марта, и было прервано из-за отсутствия большинства для принятия решений.
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