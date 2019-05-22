Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 22 мая на государственной границе Азербайджана и Армении, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг был проведен в направлении Газахского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в сообщении.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Огнен Йович и Геннадий Петрика.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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