Азербайджан начнет в 2020г реконструкцию ж/д от Баку до границы с РФ – глава АЖД

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планируют в 2020 году начать реконструкцию железной дороги Баку–Ялама (граница с Россией), сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов.
«Для реализации данного проекта открыто финансирование со стороны Азиатского банка развития. Мы также ведем переговоры по выбору подрядной компании. Строительные работы рассчитываем начать с 2020 года», - сказал Гурбанов в эфире передачи «Пульс дня» на государственном телеканале AzTV.
Ранее глава АЖД сообщал, что реконструкция железной дороги Баку-Ялама начнется летом текущего года.
Реализация данного проекта позволит полностью обновить весь железнодорожный путь от Баку до Яламы, протяженностью в 200 км.
Как сообщалось, АБР выделяет Азербайджану кредит в размере $400 млн на программу развития железнодорожной системы Азербайджана. За счет средств кредита планируется проведение мероприятий, направленных на усиление системы управления ЗАО "Азербайджанские железные дороги", повышение финансовой эффективности общества, создание новой корпоративной структуры АЖД. Кроме этого, планируется модернизировать железнодорожную инфраструктуру от Баку до границы с Россией.
Железная дорога Баку-Ялама является частью транспортного коридора "Север-Юг". С учетом ожиданий перевозки по данному коридору больших объемов грузов правительство Азербайджана приняло решение осуществить реконструкцию железных дорог Баку-Ялама и Баку-Астара (граница с Ираном).
Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Н.Аббасова
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