Мэй просит лидера лейбористов пойти на компромисс по вопросу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину послание, в котором просит о компромиссе по вопросу выхода страны из ЕС, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

В письме Мэй отмечает, что обнародованный накануне новый вариант законопроекта о Brexit представляет собой компромисс, на который готова пойти британский премьер.

"Я прошу Вас также пойти на компромисс", - обращается она в письме к Корбину.

По мнению Мэй, предложенный план "направлен на поиск общих позиций в парламенте", а четвертое голосование, запланированное на июль, является "последним шансом" решить вопрос о Brexit.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Чтобы обеспечить прохождение сделки, Мэй необходимо порядка 318 голосов из 650-местной палаты общин. В палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.