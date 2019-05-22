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Дальнее зарубежье 22.05.2019 13:00

Мэй просит лидера лейбористов пойти на компромисс по вопросу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину послание, в котором просит о компромиссе по вопросу выхода страны из ЕС, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

В письме Мэй отмечает, что обнародованный накануне новый вариант законопроекта о Brexit представляет собой компромисс, на который готова пойти британский премьер.

"Я прошу Вас также пойти на компромисс", - обращается она в письме к Корбину.

По мнению Мэй, предложенный план "направлен на поиск общих позиций в парламенте", а четвертое голосование, запланированное на июль, является "последним шансом" решить вопрос о Brexit.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Чтобы обеспечить прохождение сделки, Мэй необходимо порядка 318 голосов из 650-местной палаты общин. В палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЛЕЙБОРИСТЫ, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]