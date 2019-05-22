АЖД планирует наладить в Баку движение электричек до аэропорта - Гурбанов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует в перспективе наладить движение электропоездов до Международного аэропорта Гейдар Алиев, заявил глава общества Джавид Гурбанов.
«Мы планируем расширить охват железнодорожных путей в Баку и продлить их до поселков Ахмедлы, Зиря, Пираллахи. Также в перспективе мы намерены наладить надземное движение электропоездов до Бакинского аэропорта», - отметил Гурбанов в эфире передачи «Пульс дня» на государственном телеканале AzTV.
Он также сообщил, что стоимость проезда в электропоездах со станции Сабунчи до ж/д станции «28 мая» составит 0,5 манатов. Время в пути – 15 минут.
Гурбанов добавил, что АЖД ведет работу по созданию подземных переходов на Абшеронском полуострове во избежание случаев столкновения автотранспортных средств и поездов и для обеспечения безопасности движения на дорогах.
«Два перехода уже открыты в поселках Мамедли и Кюрдаханы, еще один уже готов и будет открыт в ближайшее время», - сказал он.
Н.Аббасова
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