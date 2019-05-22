Участие Анкары в программе F-35 не может зависеть от сделки по покупке С-400 - Минобороны Турции

Соглашение об участии Турции в программе американских истребителей-бомбардировщиков F-35 не имеет никакого отношения к желанию Анкары закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил журналистам турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"В соглашении по F-35 нет пункта, где говорится, что (участника программы - ИФ) следует исключить из этого партнерства за покупку С-400", - цитируют слова министра западные СМИ.
"Турция заплатила $1,2 млрд. Мы также вовремя производим детали (от F-35 - ИФ), которые у нас заказывают. Что еще мы можем сделать в качестве партнера?" - сказал он.
Он подчеркнул, что закупки у РФ С-400 преследует цель обеспечить лишь оборонные потребности Турции, и что эта сделка не несет никакой угрозы.
"Турция также готовится к возможному применению против нее санкций CAATSA (в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ИФ)", - сказал он.
В то же время, по его словам, Анкара и Вашингтон сблизили позиции по таким темам как F-35, возможная покупка Турцией американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ситуация в Сирии восточнее реки Евфрат.
Акар отметил, что турецкие власти рассматривают предложения США по поставкам систем Patriot. СМИ при этом напоминают, что при его помощи Вашингтон пытается отговорить Турцию от приобретения С-400.
В свою очередь глава Минобороны Турции заявил, что в рамках данного предложения Анкара и Вашингтон прорабатывают вопросы цены, передачи технологий и совместного производства ЗРК Patriot.
Кроме этого, министр упомянул, что европейский консорциум Eurosam предложил Анкаре разместить в Турции батарею ЗРК SAMP-T. Он добавил, что по этой инициативе идет работа, которая, как ожидается, должна завершиться в октябре.
Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
Баку и Тбилиси на этой неделе обсудят делимитацию госграницы – МИД Азербайджана
Азербайджан и страны Тихоокеанского альянса нацелены на динамичное развитие сотрудничества – МИД
Госкомпании и банки сократили в 2018г выплаты дивидендов в госбюджет Азербайджана на 28%
Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана в 2018г сократился на 21,4%
Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA увеличили в 2018г выплаты по налогу на прибыль в 2,2 раза
Apple представила самый быстрый MacBook в своей истории
Минкультуры направит около 49 тыс. манатов на подготовку сметной документации для восстановления мечети Татлар в Гяндже
Ограничения для жителей Баку на посещение центра столицы в связи финалом Лиги Европы не предусмотрены – мэрия
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку прошел круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода
Bakcell поддерживает рост занятости среди женщин
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог