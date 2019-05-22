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Регион 22.05.2019 13:13

Участие Анкары в программе F-35 не может зависеть от сделки по покупке С-400 - Минобороны Турции

Соглашение об участии Турции в программе американских истребителей-бомбардировщиков F-35 не имеет никакого отношения к желанию Анкары закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил журналистам турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"В соглашении по F-35 нет пункта, где говорится, что (участника программы - ИФ) следует исключить из этого партнерства за покупку С-400", - цитируют слова министра западные СМИ.

"Турция заплатила $1,2 млрд. Мы также вовремя производим детали (от F-35 - ИФ), которые у нас заказывают. Что еще мы можем сделать в качестве партнера?" - сказал он.

Он подчеркнул, что закупки у РФ С-400 преследует цель обеспечить лишь оборонные потребности Турции, и что эта сделка не несет никакой угрозы.

"Турция также готовится к возможному применению против нее санкций CAATSA (в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ИФ)", - сказал он.

В то же время, по его словам, Анкара и Вашингтон сблизили позиции по таким темам как F-35, возможная покупка Турцией американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ситуация в Сирии восточнее реки Евфрат.

Акар отметил, что турецкие власти рассматривают предложения США по поставкам систем Patriot. СМИ при этом напоминают, что при его помощи Вашингтон пытается отговорить Турцию от приобретения С-400.

В свою очередь глава Минобороны Турции заявил, что в рамках данного предложения Анкара и Вашингтон прорабатывают вопросы цены, передачи технологий и совместного производства ЗРК Patriot.

Кроме этого, министр упомянул, что европейский консорциум Eurosam предложил Анкаре разместить в Турции батарею ЗРК SAMP-T. Он добавил, что по этой инициативе идет работа, которая, как ожидается, должна завершиться в октябре.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


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