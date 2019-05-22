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Дальнее зарубежье 22.05.2019 13:34

В Германии 26-летней женщине предъявили обвинение в участии в ИГ

В Германии обвинение в участии в террористической группировке "Исламское государство" предъявлено 26-летней немецкой гражданке Дерьи О., сообщает в среду генпрокуратура ФРГ.

Обвинение было выдвинуто судом города Дюссельдорф 13 мая. Женщину подозревают также и в том, что она нарушила закон о контроле за оборотом оружия.

По данным следствия, в феврале 2014 года женщина приехала из Германии в Сирию, где примкнула к ИГ. Там же был проведен исламский ритуал бракосочетания с бойцом организации, с которым она общалась, еще будучи в Германии.

Дерья жила со своим мужем в Сирии и Ираке на территориях, подконтрольных ИГ. Дома, в которых она жила бесплатно, принадлежали местным жителям, которые либо бежали от ИГ, либо их оттуда выгнали.

Муж научил ее пользоваться автоматом. "Кроме этого у нее был пояс смертника. Такой же пояс она предложила на продажу через мессенджер", - отмечается в заявлении пресс-службы прокуратуры.

Дерью задержали 14 ноября прошлого года, и с 15 ноября она находится под стражей.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИГ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]