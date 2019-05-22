Белорусский Минфин оценит сокращение доходов бюджета из-за поставок некачественной нефти из РФ

Министерство финансов Белоруссии по итогам первого полугодия сможет оценить негативное влияние на бюджет ситуации с поставками некачественной нефти из России, сообщил глава ведомства Максим Ермолович.
"За четыре месяца они (поставки некачественной нефти из РФ и сокращение экспорта нефтепродуктов - ИФ) на поступлении доходов в бюджет не отразились. Скорее всего, мы увидим эти выпадающие доходы по полугодию", - сказал Ермолович, которого цитирует агентство БелТА.
По его словам, ожидаемое сокращение доходов бюджета связано с поставками некондиционной нефти из РФ и проблемами из-за вынужденных остановок в работе нефтеперерабатывающих заводов.
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