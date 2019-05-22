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ТЭК 22.05.2019 13:15

Белорусский Минфин оценит сокращение доходов бюджета из-за поставок некачественной нефти из РФ

Министерство финансов Белоруссии по итогам первого полугодия сможет оценить негативное влияние на бюджет ситуации с поставками некачественной нефти из России, сообщил глава ведомства Максим Ермолович.

"За четыре месяца они (поставки некачественной нефти из РФ и сокращение экспорта нефтепродуктов - ИФ) на поступлении доходов в бюджет не отразились. Скорее всего, мы увидим эти выпадающие доходы по полугодию", - сказал Ермолович, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, ожидаемое сокращение доходов бюджета связано с поставками некондиционной нефти из РФ и проблемами из-за вынужденных остановок в работе нефтеперерабатывающих заводов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]