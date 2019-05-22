Более двух третей украинцев поддерживают досрочные парламентские выборы - опрос

Более 70% опрошенных социологами украинцев заявили, что поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая 2019 года и обнародованного в среду.

При этом самый высокий уровень поддержки роспуска парламента и проведения досрочных выборов - на Юге и Востоке Украины, более 80%. В остальных регионах роспуск Верховной Рады поддерживают не мене 60% опрошенных.

"Определенное различие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП "Солидарность", большинство которых - против этой инициативы", - говорится в релизе "Рейтинга".

Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типа поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.