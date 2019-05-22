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СНГ 22.05.2019 13:45

Более двух третей украинцев поддерживают досрочные парламентские выборы - опрос

Более 70% опрошенных социологами украинцев заявили, что поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая 2019 года и обнародованного в среду.

При этом самый высокий уровень поддержки роспуска парламента и проведения досрочных выборов - на Юге и Востоке Украины, более 80%. В остальных регионах роспуск Верховной Рады поддерживают не мене 60% опрошенных.

"Определенное различие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП "Солидарность", большинство которых - против этой инициативы", - говорится в релизе "Рейтинга".

Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типа поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РОСПУСК, СОЦОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]