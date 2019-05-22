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Дальнее зарубежье 22.05.2019 13:16

Хуситы нанесли удар с беспилотника по аэропорту в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по аэропорту в саудовском городе Наджран с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает в среду подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".

В сообщении канала отмечается, что были атакованы ангары, в которых находятся военные самолеты.

Сообщений о пострадавших или нанесенном ущербе со стороны Саудовской Аравии не поступало.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, АЭРОПОРТ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]