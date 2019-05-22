Узбекистан намерен стимулировать развитие ВИЭ за счет налоговых льгот

Власти Узбекистана будут предоставлять налоговые льготы компаниям, занимающимся производством электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также производителям оборудования для ВИЭ-проектов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "Об использовании возобновляемых источников энергии". Закон опубликован в среду в официальных СМИ республики и вступил в силу.

Как заявили "Интерфаксу" в информационной службе сената (верхней палаты парламента) Узбекистана, документ направлен на укрепление энергетической безопасности страны, диверсификацию топливно-энергетического баланса в части производства электрической, тепловой энергии и биогаза, внедрение инновационных технологий в этой сфере и повышение энергоэффективности.

В соответствии с принятым законом, производители энергии из возобновляемых источников освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога на участки, занятые энергоустановками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию.

Производители ВИЭ-установок освобождаются от уплаты всех видов налогов сроком на 5 лет.

Кроме того, законом установлено, что физические лица, использующие ВИЭ в жилых помещениях с полным отключением от централизованной электросети, сроком на 3 года, начиная с месяца использования альтернативных источников энергии, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога.

При производстве электрической и тепловой энергии на основе ВИЭ для собственных нужд получение разрешительных документов не требуется. При этом производителям электроэнергии из возобновляемых источников запрещается самовольное подключение соответствующих установок к единой электроэнергетической системе, а производителям тепловой энергии - к территориальным и магистральным тепловым сетям.

Документ также описывает вопросы технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и требования в области использования ВИЭ.

По мнению экспертов, для Узбекистана актуальными являются ресурсы солнца и ветра, малая гидроэнергетика, биотопливо и геотермальная энергия.

В настоящее время доля ВИЭ в общем объеме производства электро- и теплоэнергии в Узбекистане незначительна. Энергетическая отрасль страны в основном работает на углеводородном сырье.