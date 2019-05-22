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Дальнее зарубежье 22.05.2019 14:01

США отказываются реагировать на готовящиеся провокации боевиков с химоружием в Сирии - Рябков

У Москвы есть сведения о готовящихся со стороны боевиков провокациях в Сирии, на которые США отказываются реагировать, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление Госдепа о якобы применении Дамаском на северо-востоке страны химоружия.

"У нас есть сведения о постоянно готовящихся провокациях со стороны боевиков, террористов с использованием химических веществ. На эти сведения наши американские коллеги, а также их союзники демонстративно не реагируют", - заявил он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Замминистра напомнил, что в ОЗХО создан "в нарушение Конвенции о запрещении химоружия так называемый атрибутивный механизм, которому теперь предстоит, видимо, действовать с учетом установок, которые в этой области политически формулируются западными странами".

"Мы за расследование любых случаев, когда возможно происходило применение отравляющих веществ, но это должно быть расследованием, а не навешиванием ярлыков", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что подобное расследование предполагает "выезд на место происшествия, опрос свидетелей на месте, сбор улик и доказательств с соблюдением сохранности их последовательности действий по обеспечению сохранности": "Ничего из упомянутого мной в предыдущих эпизодах подобного рода, когда пытались предъявить Дамаску обвинения в применении химоружия, не было сделано. В результате подорвано доверие к ОЗХО, некогда наиболее эффективной, успешной организации, универсальной в этой сфере".

Рябков подчеркнул: "Не хотелось бы, чтобы Вашингтон шел и дальше по пути слома общепризнанных универсальных механизмов в угоду собственным политическим предпочтениям. Надо играть по правилам и заниматься нормальной технической работой, а не искать предлоги для очередных противоправных шагов в отношении законного правительства в Дамаске".

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]