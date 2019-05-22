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ТЭК 22.05.2019 13:18

Белоярская АЭС вывела энергоблок N4 на номинальную мощность после ремонта

Белоярская АЭС вывела энергоблок N4 с реактором БН-800 на номинальный уровень мощности после планового ремонта, сообщает пресс-служба станции.

Во вторник на энергоблоке завершились мероприятия по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования. Для проведения этих работ энергоблок был отключен от сети 12 апреля.

"Данные работы на энергоблоке проводятся дважды в год для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации оборудования", - уточняется в сообщении.

Энергоблок N3 с реактором БН-600 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок.

Суммарная установленная мощность действующих энергоблоков N3 и N4 Белоярской АЭС - 1485 МВт, что составляет около 15% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, АЭС, МОЩНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]