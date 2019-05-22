Белоярская АЭС вывела энергоблок N4 на номинальную мощность после ремонта

Белоярская АЭС вывела энергоблок N4 с реактором БН-800 на номинальный уровень мощности после планового ремонта, сообщает пресс-служба станции.

Во вторник на энергоблоке завершились мероприятия по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования. Для проведения этих работ энергоблок был отключен от сети 12 апреля.

"Данные работы на энергоблоке проводятся дважды в год для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации оборудования", - уточняется в сообщении.

Энергоблок N3 с реактором БН-600 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок.

Суммарная установленная мощность действующих энергоблоков N3 и N4 Белоярской АЭС - 1485 МВт, что составляет около 15% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).