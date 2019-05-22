Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии, есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера".

По данным издания, автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию.

Трагедия произошла в 09:00 утра по местному времени (11:00 ). Автобус протаранил барьеры у дороги, после чего перевернулся.

Причина ДТП пока неизвестна. "Корреьере делла сера" отмечает, что инцидент мог произойти, в частности, из-за скользкого после дождя асфальта.

Часть шоссе между Сиеной и Флоренцией временно перекрыта. На месте происшествия работают спасатели.