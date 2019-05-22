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СНГ 22.05.2019 13:48

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии, есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду интернет-портал итальянской газеты "Коррьере делла сера".

По данным издания, автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию.

Трагедия произошла в 09:00 утра по местному времени (11:00 ). Автобус протаранил барьеры у дороги, после чего перевернулся.

Причина ДТП пока неизвестна. "Корреьере делла сера" отмечает, что инцидент мог произойти, в частности, из-за скользкого после дождя асфальта.

Часть шоссе между Сиеной и Флоренцией временно перекрыта. На месте происшествия работают спасатели.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ИТАЛИЯ, РОССИЯНЕ, АВТОБУС, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]