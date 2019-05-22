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СНГ 22.05.2019 15:02

МВФ обновит сотрудничество с Украиной после выборов в Раду, надеется представитель Зеленского в кабмине

Вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand by, допускает представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

"Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество - все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два", - сказал он журналистам в кулуарах заседания кабинета министров в Киеве в среду.

"Думаю, они сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства", - добавил Герус.

Представитель президента отверг допущения, что на состояние сотрудничества с Фондом могли повлиять какие-либо недавние кадровые назначения.

Он уточнил, что переговорами с МВФ в команде президента Владимира Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Герус отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом, в котором содержатся определенные требования, в частности, возвращение ответственности за незаконное обогащение.

Представитель президента в кабмине уточнил, что у МВФ сегодня нет никаких новых требований или претензий по цене на газ. "Этот пункт в меморандуме выполнен. На сегодня этот вопрос не является актуальным", - подчеркнул Герус.

В то же время он отметил, что вопрос цен на газ для населения, по-прежнему, актуален.

"Нужно думать, как можно тут ситуацию дальше развивать, улучшить. Должен быть найден баланс: с одной стороны - сотрудничество с МВФ, с другой - украинский потребитель, который должен быть способен оплачивать коммунальные услуги и жить нормально и улучшать свое благосостояние", - сказал представитель президента.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, однако она остается в Киеве.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать на Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, ПЕРЕГОВОРЫ


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