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СНГ 22.05.2019 13:49

Зеленский назначил лидера партии "Слуга народа" Баканова первым замглавы СБУ, ответственным за борьбу с коррупцией

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Соответствующий указ президента Украины обнародован на сайте глав государства.

Согласно данным из открытых источников, Иван Геннадьевич Баканов, 1974 г. р., уроженец Кривого Рога, близкий друг Владимира Зеленского.

Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С 25 января 2013 г. - руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 - лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского.

Женат, сын - студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СБУ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]