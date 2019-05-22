Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Соответствующий указ президента Украины обнародован на сайте глав государства.

Согласно данным из открытых источников, Иван Геннадьевич Баканов, 1974 г. р., уроженец Кривого Рога, близкий друг Владимира Зеленского.

Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С 25 января 2013 г. - руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 - лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского.

Женат, сын - студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана.