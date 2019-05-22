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22.05.2019 13:50

В Баку прошел круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода

21 мая 2019 года в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялся круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода. Он был организован Научно-исследовательской лабораторией (НИЛ) «Центр россиеведения» АУЯ и представительством Россотрудничества в Азербайджане – Российским информационно-культурным центром в Баку.

Участников приветствовали проректор по науке АУЯ Севиндж Зейналова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина и модератор круглого стола, заведующий НИЛ «Центр россиеведения» Мамед Алиев.

С докладами выступили старший научный сотрудник НИЛ «Центр Россиеведения», старший преподаватель кафедры регионоведения АУЯ Диана Гусейнзаде и студенты факультета международных отношений и управления АУЯ Аслан Муслимзаде, Сона Зейналова, Нигяр Маммедли, Джамиля Казымова.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]