В Баку прошел круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода

21 мая 2019 года в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялся круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода. Он был организован Научно-исследовательской лабораторией (НИЛ) «Центр россиеведения» АУЯ и представительством Россотрудничества в Азербайджане – Российским информационно-культурным центром в Баку.

Участников приветствовали проректор по науке АУЯ Севиндж Зейналова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина и модератор круглого стола, заведующий НИЛ «Центр россиеведения» Мамед Алиев.

С докладами выступили старший научный сотрудник НИЛ «Центр Россиеведения», старший преподаватель кафедры регионоведения АУЯ Диана Гусейнзаде и студенты факультета международных отношений и управления АУЯ Аслан Муслимзаде, Сона Зейналова, Нигяр Маммедли, Джамиля Казымова.