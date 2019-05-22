Минкультуры направит около 49 тыс. манатов на подготовку сметной документации для восстановления мечети Татлар в Гяндже

Министерство культуры Азербайджана направит около 49 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации по восстановлению мечети Хусейния Татлар в Гяндже.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры подписала соглашение на выполнение этих работ с компанией «NKT-Berpa».
Сумма контракта составляет 48,911 тыс. манатов.
Р.Бабаев
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