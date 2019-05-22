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Религия 22.05.2019 13:52

Минкультуры направит около 49 тыс. манатов на подготовку сметной документации для восстановления мечети Татлар в Гяндже

Министерство культуры Азербайджана направит около 49 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации по восстановлению мечети Хусейния Татлар в Гяндже.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры подписала соглашение на выполнение этих работ с компанией «NKT-Berpa».

Сумма контракта составляет 48,911 тыс. манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: МЕЧЕТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]