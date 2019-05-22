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СНГ 22.05.2019 13:54

Спикер украинской Рады назвал антиконституционным указ Зеленского о роспуске парламента и досрочных выборах

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов ведет к конституционному кризису на Украине.

"По моему голубоокому убеждению, указ президента - это не только пренебрежение Конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис", - сказал Парубий в среду на внеочередном заседании Рады.

При этом он отметил, что не может "остановить" указ президента. "Только суд определит его соответствие Конституции", - заявил спикер, поддержав инициативу народных депутатов, которые планируют обратиться в Конституционный суд.

"Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже самих выборов. Но вместе с тем я убежден, что я как председатель Верховной Рады должен дать политическую оценку этому указу, и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции", - сказал Парубий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]