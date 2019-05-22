Спикер украинской Рады назвал антиконституционным указ Зеленского о роспуске парламента и досрочных выборах

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов ведет к конституционному кризису на Украине.

"По моему голубоокому убеждению, указ президента - это не только пренебрежение Конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис", - сказал Парубий в среду на внеочередном заседании Рады.

При этом он отметил, что не может "остановить" указ президента. "Только суд определит его соответствие Конституции", - заявил спикер, поддержав инициативу народных депутатов, которые планируют обратиться в Конституционный суд.

"Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже самих выборов. Но вместе с тем я убежден, что я как председатель Верховной Рады должен дать политическую оценку этому указу, и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции", - сказал Парубий.