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Это интересно 22.05.2019 14:13

Apple представила самый быстрый MacBook в своей истории

Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro с восьмиядерным процессором, что делает его самым быстрым в истории компании.

Как говорится в пресс-релизе Apple, новый MacBook Pro оснащен процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения. 15-дюймовая модель получила шести- или восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовая - четырехъядерные.

MacBook Pro, оснащенный восьмиядерным процессором, обеспечивает в два раза большую производительность по сравнению с четырехъядерным MacBook Pro и на 40% большую по сравнению с шестиядерным.

Новые модели MacBook Pro уже доступны на российском сайте Apple. Цена 13-дюймовой модели начинается со 155 тыс. 990 руб., 15-дюймовой - с 207 тыс. 990 руб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, APPLE, MACBOOK, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]