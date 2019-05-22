Совет ЕС объявил дату внедрения в Евросоюзе аэродинамичных кабин грузовиков

Совет ЕС одобрил в среду ускоренное внедрение в Евросоюзе более надежной и более аэродинамичной модели кабин грузовиков.

"Грузовики с кабинами более обтекаемой формы должны появиться на европейских дорогах с 1 сентября 2020 года. Совет одобрил сегодня досрочное введение более надежной и более экологичной модели", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

Решение, которое приняли европейские министры, касается изменения правил допустимого максимального размера грузовиков. Оно приближает дату действия разрешения на продление кабины с целью придать ее передней части более обтекаемую форму, не уменьшая пространства для размещения груза. Вместе с тем, новые правила не предусматривают и расширения этого пространства.

Как объясняют в Брюсселе, вытянутые вперед кабины уменьшат "мертвый угол" видимости, усиливая безопасность уязвимых участников движения - пешеходов и велосипедистов. Предполагается также, что это даст возможность снизить ущерб или ранения, причиненные другим участникам движения в случае ДТП. По оценке Еврокомиссии, новый дизайн кабин грузовиков позволит сберегать до 500 жизней в год.

Уменьшение сопротивляемости воздуху за счет большей аэродинамичности кабин должно выразиться в снижении потребления горючего до 10%. Более слабый выхлоп будет способствовать общим действиям против климатических изменений, сказано в сообщении Совета ЕС.