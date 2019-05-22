АЖД летом 2020г запустит скоростной поезд Баку-Габала

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планируют летом 2020 года запустить скоростные поезда из Баку в Габалу (северо-запад страны), заявил глава общества Джавид Гурбанов.

«Строительство железнодорожного пути в этом направлении осложняется тем, что маршрут проходит через заповедную зону, горную местность и водораспределительные установки. Однако, из 45 км дороги от железнодорожной станции Ляки до Габалы уже готово половина пути. Думаю, что до конца текущего года полностью завершится строительства полотна железной дороги, а к лету 2020 года туристы смогут воспользоваться услугами скоростного поезда, курсирующего из Баку в Габалу», - сказал Гурбанов в эфире передачи «Пульс дня» на государственном телеканале AzTV.

Он сообщил, что общее время движения в пути составит порядка 2,5-3 часов. При этом на участке дороги от Ляки до Габалы скорость движения поезда составит 60-80 км/час, на участке от Баку до Ляки – 80-100 км/час.

Как сообщалось, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запустил скоростной поезд Баку-Гянджа.

Н.Аббасова