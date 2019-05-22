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СНГ 22.05.2019 15:30

Минск рассчитывает на получение очередного транша от Евразийского фонда стабилизации и развития в $200 млн

Белоруссия полностью выполнила условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), рассчитывает на получение седьмого транша кредита, заявил министр финансов страны Максим Ермолович в Минске в среду.

"У нас есть все основания рассчитывать на получение седьмого транша кредита ЕФСР, так как условия программы с ЕФСР полностью выполнены", - сказал Ермолович, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, проведена достаточно глубокая работа по структурным преобразованиям в экономике. Для исполнения бюджета рисков не просматривается, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, инфляция находится в параметрах прогноза.

"Все эти показатели свидетельствуют о том, что меры, которые закладывались в программу действий правительства, поддержанную кредитом ЕФСР, дали свой эффект, программа выполнена успешно", - считает министр.

Он уточнил, что в бюджете Белоруссии в текущем году запланировано привлечение последнего, седьмого транша в размере $200 млн по программе с ЕФСР и средств в размере $600 млн от правительства РФ.

Однако Минфин параллельно проводит работу и по другим источникам привлечения средств. Речь идет о внутреннем рынке, есть определенные наработки по привлечению средств на китайском рынке.

"Мы подписали базовое соглашение с Банком развития Китая. Сейчас пытаемся выйти на кредитно-инвестиционное сотрудничество, включая более широкое кредитное сотрудничество, в том числе привлечение несвязанных финансовых ресурсов от Банка развития Китая", - добавил Ермолович.

Как сообщалось, Белоруссия в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.

Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

Минфин республики рассчитывал на получение в апреле седьмого транша стабкредита ЕФСР. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕФСР, ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]