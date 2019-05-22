Минск рассчитывает на получение очередного транша от Евразийского фонда стабилизации и развития в $200 млн

Белоруссия полностью выполнила условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), рассчитывает на получение седьмого транша кредита, заявил министр финансов страны Максим Ермолович в Минске в среду.
"У нас есть все основания рассчитывать на получение седьмого транша кредита ЕФСР, так как условия программы с ЕФСР полностью выполнены", - сказал Ермолович, которого цитирует госагентство БелТА.
По его словам, проведена достаточно глубокая работа по структурным преобразованиям в экономике. Для исполнения бюджета рисков не просматривается, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, инфляция находится в параметрах прогноза.
"Все эти показатели свидетельствуют о том, что меры, которые закладывались в программу действий правительства, поддержанную кредитом ЕФСР, дали свой эффект, программа выполнена успешно", - считает министр.
Он уточнил, что в бюджете Белоруссии в текущем году запланировано привлечение последнего, седьмого транша в размере $200 млн по программе с ЕФСР и средств в размере $600 млн от правительства РФ.
Однако Минфин параллельно проводит работу и по другим источникам привлечения средств. Речь идет о внутреннем рынке, есть определенные наработки по привлечению средств на китайском рынке.
"Мы подписали базовое соглашение с Банком развития Китая. Сейчас пытаемся выйти на кредитно-инвестиционное сотрудничество, включая более широкое кредитное сотрудничество, в том числе привлечение несвязанных финансовых ресурсов от Банка развития Китая", - добавил Ермолович.
Как сообщалось, Белоруссия в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.
Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.
Минфин республики рассчитывал на получение в апреле седьмого транша стабкредита ЕФСР. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.
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