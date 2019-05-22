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СНГ 22.05.2019 15:44

В НАТО пройдет заседание Военного комитета альянса с участием Муженко, уволенного ранее с должности начальника Генштаба Украины

В штаб-квартире НАТО пройдет заседание Военного комитета альянса с участием ранее уволенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

Как указано в повестке дня, размещенной на сайте Северо-Атлантического альянса, начальники генеральных штабов стран-членов организации встретятся со своим украинским коллегой во второй половине дня среды.

Украинскую сторону представляет Муженко, который был уволен с этой должности указом президента Украины Владимира Зеленского во вторник.

Однако, в связи с тем, что он еще не сложил полномочия, Муженко продолжает исполнять свои функциональные обязанности.

В соответствии с указом президента Украины начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Руслан Хомчак.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, МУЖЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]