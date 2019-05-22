Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA увеличили в 2018г выплаты по налогу на прибыль в 2,2 раза

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в 2018 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 1 млрд 16,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Как сообщалось ранее, в 2017 году выплаты ими по налогу на прибыль составили 467 млн манатов. Таким образом, нефтегазовые компании увеличили в 2018 году платежи в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль в 2,18 раза.

«При этом план выплат по налогу на прибыль от нефтегазовых компаний в 2018 году был перевыполнен на 7% или на 66,4 млн манатов», - отметили в правительстве.

В правительстве подчеркнули, что рост налоговых выплат связан с более высокими ценами на нефть на мировых рынках. План по налоговым выплатам для нефтегазовых компаний рассчитан из средней цены на нефть в $55 за баррель, тогда как фактическая средняя цена на нефть на азербайджанскую нефть в 2018 году составила $73,1 за баррель.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре.

Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.

А.Азизов