Избирательный фонд Токаева превышает $2,7 млн - ЦИК

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует по размеру избирательного фонда среди кандидатов на пост главы государства, выборы которого пройдут в республике 9 июня, следует из отчета Центральной избирательной комиссии по состоянию на 17 мая.

По данным ЦИК, в избирательный фонд Токаева поступило 1 млрд 24 млн тенге (более $2,7 млн). Из них 510 млн тенге - это собственные средства кандидата и средства, выделенные ему партией власти "Нур Отан". Остальные средства (более 514 млн тенге) являются добровольными пожертвованиями граждан и различных организаций. На агитацию, транспортные расходы доверенных лиц, аренду помещения для встреч с избирателями Токаев потратил уже около 186 млн тенге.

Вторым по размеру избирательного фонда в списке следует кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Жамбыл Ахметбеков с 338 млн тенге ($892 тыс.). Собственные средства Ахметбекова в фонде составляют 250 млн тенге, добровольные пожертвования - 88 млн тенге. Расходы кандидата на агитацию составили 289,7 млн тенге.

Кандидат от демократической партии "Ак жол" Дания Еспаева собрала в фонд 112,9 млн тенге ($297,99 тыс.). Эти средства являются добровольными пожертвованиями граждан и организаций, партия не выделила на предвыборную агитацию своего выдвиженца ни одного тенге. Ее затраты на избирательную кампанию составили около 109,5 млн тенге.

Избирательный фонд Толеутая Рахимбекова - кандидата от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" - составляет 108 млн тенге ($285,06 тыс.). Деньги на выборы выделены из собственных средств кандидата и фонда партии, добровольных пожертвований нет. По состоянию на 17 мая Рахимбеков израсходовал на избирательную кампанию 77,5 млн тенге.

Кандидат Амангельды Таспихов, выдвинутый Федерацией профсоюзов Казахстана, собрал в свой избирательный фонд 101,8 млн тенге ($268,69 тыс.) полностью за счет добровольных пожертвований и средств различных организаций. Расходы на избирательную кампанию кандидата в президенты составили 75,2 млн тенге.

На последних местах по размеру избирательного фонда идут Амиржан Косанов от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" (Судьба нации) и Садыбек Тугел от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи).

Избирательный фонд Косанова, по данным ЦИК, составляет 76,64 млн тенге ($202,29 тыс.), из них собственные средства кандидата - 76 млн тенге, пожертвования - 643,6 тыс. тенге, потрачено на агитацию около 53 млн тенге.

В фонд Тугела было собрано около 76 млн тенге (около $200,6 тыс.), из них собственные средства кандидата составили 200 тыс. тенге, пожертвования - 75,8 млн тенге, потрачено - 76 млн тенге, говорится в отчете ЦИК Казахстана.

По закону о выборах, общая сумма собственных средств кандидата и средств, выделенных кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением, не должна превышать установленный в Казахстане размер минимальной заработной платы (42,5 тыс. тенге) более чем в 12 тыс. раз. Общая сумма добровольных пожертвований граждан и организаций республики не должна превышать размер минимальной заработной платы более чем в 15 тыс. раз.

Ранее в мае в ЦИК Казахстана заявили, что расходы на одного кандидата в президенты, покрываемые за счет республиканского бюджета, составят 7,3 млн тенге ($19,18 тыс.). В бюджетные расходы на избирательную кампанию включены средства, выделяемые на каждого кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении - 15 минут; на радио - 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

Из республиканского бюджета также покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов, а также транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых ЦИК.

Официальный курс на 22 мая - 378,87 тенге/$1.