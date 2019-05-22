Переизбранный президент Индонезии после беспорядков пообещал обеспечить безопасность в стране

Президент Индонезии Джоко Видодо, переизбранный на второй срок, на фоне протестов против итогов выборов заявил в среду о намерении пресекать угрозы общественному порядку.

"Я буду работать с кем угодно над тем, чтобы наша страна добивалась успехов, но я не буду терпеть кого-либо, кто наносит ущерб безопасности, демократическому процессу и единству нашего любимого народа", - цитирует слова президента агентство Associated Press.

Он добавил, что власти взяли под контроль ситуацию в индонезийской столице Джакарте, где ранее произошли беспорядки.

Президентские выборы состоялись в Индонезии 17 апреля, а официальные результаты голосования были объявлены 21 мая.

Накануне стало известно, что на президентских выборах победил действующий президент Индонезии Джоко Видодо, набравший 55,5% голосов. По официальным данным, его соперник Прабово Субианто получил 44,5% голосов. Он уже объявил, что не согласен с результатами выборов и намерен оспорить их в Конституционном суде.

Тем временем, недовольные результатами выборов вышли на акции протеста.

Местные СМИ сообщили, что в результате последующих беспорядков в Джакарте погибли шесть человек, и 200 пострадали.

В правоохранительных органах подчеркивают, что акции протеста, вероятно, были спланированы. В настоящий момент число задержанных составляет несколько десятков человек.