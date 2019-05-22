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Дальнее зарубежье 22.05.2019 15:06

В разбившемся в Италии автобусе были туристы из Восточной Европы

В разбившемся в Италии автобусе находились туристы из Восточной Европы, погибшая - женщина-гид, сообщает в среду издание Il messggero.

Ранее сообщалось, что двухэтажный туристический автобус перевернулся в среду утром на трассе Сиена-Флоренция и упал в овраг, один человек погиб. Первоначально итальянские СМИ сообщили, что в автобусе были туристы из России.

"В автобусе находилась группа туристов из стран Восточной Европы, около 60 человек. Программа тура предполагала посещение "городов искусств", - пишет издание.

По его данным, погибшая - женщина-гид. Ранены 15 человек, некоторые из них тяжело.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин сообщил "Интерфаксу", что состояние четырех пассажиров оценивается как тяжелое. По данным Российского союза туриндустрии, автобус принадлежит итальянскому туроператору "Европа Вояж".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ДТП, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]