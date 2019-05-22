"Охота на ведьм" в США продолжается, уверен Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что злоупотребления в отношении его самого и его сторонников со стороны членов Демократической партии продолжаются, вновь назвав это "охотой не ведьм".

"После двух лет дорогой и всеобъемлющей "охоты на ведьм", демократам не понравился результат, и они хотят начать все с начала. Другими словами "охота на ведьм" продолжается!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Американский президент обвинил демократов в бездействии и желании доказать его виновность по подозрению в сговоре с российской стороной.

"Демократы не проделывают никакой работы в Конгрессе. Они сконцентрировались исключительно на попытках доказать, что доклад Мюллера неверен, "охота на ведьм"! Притеснение президента!" - отметил Трамп.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.