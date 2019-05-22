Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана в 2018г сократился на 21,4%

Объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет Азербайджана, в 2018 году сократился на 21,4% - до 2 млрд 1 млн 221,6 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В 2018 году объем излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет средств сократился на 21,4% или на 543,666 млн манатов», - отметили в правительстве.
При этом существенное снижение объема излишне перечисленных налогов наблюдалось в IV-ом квартале 2018 года – на 580 млн манатов. «В январе-сентябре 2018 года, наоборот, их объем увеличился на 35,772 млн манатов», - отметили в правительстве.
По состоянию на 1 января 2019 года в структуре излишне перечисленных налогов 94,3% (1 млрд 886 млн 760,7 тыс. манатов) приходится на ненефтяной сектор, 5,7% (114 млн 460,9 тыс. манатов) – на нефтяной. «В 2018 году их объемы сократились на 417,936 млн манатов и 125,73 млн манатов соответственно», - подчеркнули в правительстве.
Вместе с тем по данным правительства, по состоянию на 1 января 2019 года налоговые долги в госбюджет оцениваются в 1 млрд 104 млн 240,3 тыс. манатов (рост за 2018г на 3,8%), в том числе на основной долг приходится 828 млн 724,8 тыс. манатов (спад на 1,8%), финансовые санкции – 115 млн 218,4 тыс. манатов (спад на 21%), пеня – 160 млн 297,1 тыс. манатов (рост в 2,2 раза).
Таким образом, объем средств, излишне перечисленных налогоплательщиками в госбюджет, на начало текущего года в 1,8 раза превышает размер налоговых долгов налогоплательщиков в госбюджет.
А.Азизов
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