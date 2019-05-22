BT Group не станет продавать смартфоны Huawei в рамках запуска первой в стране 5G-сети

Британская телекоммуникационная компания BT Group, планирующая на следующей неделе запустить первую в стране сеть мобильной связи 5G, не станет предлагать клиентам смартфоны Huawei Technologies Co. из-за неопределенности относительно того, сможет ли китайская компания использовать ОС Android в будущем.
Тем временем в Японии операторы связи отказываются от вывода на рынок новых смартфонов Huawei.
NTT Docomo, крупнейший мобильный оператор Японии, сообщил, что прекращает принимать предзаказы на новые смартфоны Huawei серии P30. KDDI Corp. и оператор связи YMobile, принадлежащий SoftBank Corp., объявили об отсрочке вывода на рынок новых смартфонов Huawei, продажи которых в Японии должны были начаться в пятницу. YMobile, в частности, отметил неопределенность, связанную с введенными Штатами экспортными ограничениями в отношении Huawei.
Принадлежащий BT оператор мобильной связи EE, крупнейший в Великобритании, предложит потребителям смартфоны с технологией 5G от Samsung и OnePlus в рамках готовящегося запуска сети связи новейшего поколения.
Изначально планировалось участие смартфонов Huawei в запуске 5G-сети, однако EE была вынуждена отказаться от этой идеи из-за "отсутствия уверенности", необходимой для заключения долгосрочных контрактов, заявил главный исполнительный директор EE Марк Аллера.
EE, однако, продолжит использовать оборудование Huawei, наряду с оборудованием шведской Ericsson, в развитии 5G-сетей связи, несмотря на политические дискуссии, касающиеся китайской компании, пишет Financial Times.
Аллера отметил, что EE тестировала сеть 5G с использованием оборудования Huawei, и на данный момент, не получала каких-либо указаний от британских властей о необходимости "смены курса".
Ранее в этом месяце США приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим, Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.
Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.
По словам Аллеры, возможные проблемы Huawei с доступом к сети поставок комплектующих вызывают опасения, однако Великобритания вряд ли выиграет от отсрочки запуска 5G сети до того момента, как ситуация вокруг Huawei будет урегулирована.
"Сценариев развития ситуации очень много, и у нас нет никакой ясности. При этом мы не можем оставаться на месте", - сказал глава EE.
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