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Дальнее зарубежье 22.05.2019 16:30

Меркель обсудит за ужином с Туском подготовку неформального саммита ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг вечером примет в Берлине председателя Европейского совета Дональда Туска, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Во вторник канцлер примет Дональда Туска, они встретятся за ужином", - сказал Зайберт.

По его словам, встреча пройдет в закрытом от прессы режиме.

"Встреча служит подготовке неформального саммита ЕС, который пройдет во вторник", - указал представитель немецкого правительства.

Неформальная встреча лидеров ЕС состоится 28 мая.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ТУСК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]