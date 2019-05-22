Меркель обсудит за ужином с Туском подготовку неформального саммита ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг вечером примет в Берлине председателя Европейского совета Дональда Туска, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Во вторник канцлер примет Дональда Туска, они встретятся за ужином", - сказал Зайберт.

По его словам, встреча пройдет в закрытом от прессы режиме.

"Встреча служит подготовке неформального саммита ЕС, который пройдет во вторник", - указал представитель немецкого правительства.

Неформальная встреча лидеров ЕС состоится 28 мая.