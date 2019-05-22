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Макроэкономика 22.05.2019 15:32

Госдолг Азербайджана в 2018г сократился на 3%

Госдолг Азербайджана на 1 января 2019 года оценивается в 16 млрд 496,2 млн манатов или 20,7% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

На 1 января 2018 года госдолг составлял 17 млрд 7,4 млн манатов. Таким образом, в 2018 году объем госдолга сократился на 3%.

«92% госдолга на 1 января 2019 года приходится на внешний долг (15 млрд 176 млн манатов), 8% - на внутренний (1 млрд 320,2 млн манатов). При этом в 2018 году объем внешнего долга сократился на 5%, тогда как внутренний долг увеличился на 28,3%», - отметили в правительстве.

Объем госдолга на душу населения на конец 2018 года оценивается в 1 тыс. 653,9 манат.

По данным правительства, в 2018 году расходы на обслуживание госдолга составили 2 млрд 235 млн 577,5 тыс. манатов, что на 47,7% больше показателя 2017 года.

Согласно оценкам правительства, в 2025 году объем госдолга должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСДОЛГ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]