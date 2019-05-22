Азербайджан в I квартале сократил импорт из России бензина Premium Euro-95 в 2,7 раза

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года импортировал 7 тыс. 434,06 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $6 млн 69,15 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
В I-ом квартале 2018 года в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 20 тыс. 338,76 тонн на сумму $14 млн 125,29 тыс. Таким образом, в январе-марте 2019 года импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении сократился в 2,7 раза, в стоимостном – на 57,1%.
При этом весь бензин «Premium Euro-95» в отчетный период 2019 года был поставлен из России.
Кроме того, в I-ом квартале 2019 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 233,8 тонн на сумму $204 тыс. (спад по сравнению с январем-мартом 2018г составил на 33,1% и количественном и в стоимостном выражении). Весь объем импорта за отчетный период пришелся на Беларусь.
Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан импортировал 57 тыс. 718,71 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $44 млн 75,58 тыс. и автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 104,11 тонн на сумму $1 млн 69,59 тыс.
Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.
В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,5 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,6 манат/литр.
Н.Аббасова
Президент Азербайджана утвердил документ по сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями между таможенными органами ССТГ
Глава МИД принял новоназначенного резидент-представителя ПРООН в Азербайджане
Министр обороны Азербайджана поручил пресекать провокации армян
В ДТП в Италии погибла россиянка, пострадали 19 россиян - посольство РФ в Риме
Прибыль Apple упадет на 29%, если продукцию компании запретят в Китае - Goldman
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Спецпредставитель США не понимает, почему РФ поддерживает Асада
Три крупнейших авиакомпании Китая запросили у Boeing компенсацию из-за приостановки полетов 737 Max
Команда Зеленского допускает досрочные выборы в Раду по старому избирательному закону
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ЛОЯЛЬНОЕ предложение от AccessBank-a повторным клиентам!
В Баку прошел круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог