Азербайджан в I квартале сократил импорт из России бензина Premium Euro-95 в 2,7 раза

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года импортировал 7 тыс. 434,06 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $6 млн 69,15 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В I-ом квартале 2018 года в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 20 тыс. 338,76 тонн на сумму $14 млн 125,29 тыс. Таким образом, в январе-марте 2019 года импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении сократился в 2,7 раза, в стоимостном – на 57,1%.

При этом весь бензин «Premium Euro-95» в отчетный период 2019 года был поставлен из России.

Кроме того, в I-ом квартале 2019 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 233,8 тонн на сумму $204 тыс. (спад по сравнению с январем-мартом 2018г составил на 33,1% и количественном и в стоимостном выражении). Весь объем импорта за отчетный период пришелся на Беларусь.

Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан импортировал 57 тыс. 718,71 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $44 млн 75,58 тыс. и автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 104,11 тонн на сумму $1 млн 69,59 тыс.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,5 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,6 манат/литр.

Н.Аббасова