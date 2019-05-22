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Транспорт и связь 22.05.2019 15:39

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-апреле 2019г увеличились на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составил 69,4 млн тонн, что на 2,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 79,9%, на долю госсектора – 20,1%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,4%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 4,7 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 5,5% больше показателя января-апреля 2018 года.

Морским транспортом перевезено 2 млн 146,1 тыс. тонн различных грузов (спад на 24,5%), автомобильным транспортом –42,5 млн тонн (рост на 2,4%), воздушным – 67,3 тыс. тонн (спад на 4,4%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 12 млн 950,1 тыс. тонн нефти (спад на 3%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]