Граждане Армении пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Италии - МИД

Граждане Армении пострадали в автокатастрофе с туристическим автобусом на трассе Сиена-Флоренция в Италии, сообщает в среду МИД Армении.

"Среди пострадавших в результате ДТП на трассе Сиена-Флоренция есть граждане Армении. Посольство Армении находится в постоянной связи с префектурой Сиены", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что двухэтажный туристический автобус перевернулся в среду утром на трассе Сиена-Флоренция и упал в овраг, один человек погиб. Первоначально итальянские СМИ сообщили, что в автобусе были туристы из России.

По данным издания Il messggero, в автобусе находилась группа туристов из стран Восточной Европы, около 60 человек.