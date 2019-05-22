Певица Алсу прокомментировала ситуацию с проектом "Голос. Дети", в котором победила ее дочь, а позднее Первый канал аннулировал результаты из-за накруток голосов.
Как сообщается на сайте радиостанции "Серебряный дождь", певица в прямом эфире сообщила, что "ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры". "Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - отметила Алсу.
Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта, который состоится на Первом канале 24 мая, певица сказала, что Микелла (дочь Алсу - ИФ) решит это самостоятельно.
Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь Алсу Микелла Абрамова, получив 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст обещал зрителям разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования.
16 мая компания Group-IB опубликовала первые результаты расследования, в ходе которого было установлено, что во время голосования на проекте "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.
Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.
По данным компании, были ранжированы все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования. "Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд. Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000", - сказали в компании.
В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона проекта. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.
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