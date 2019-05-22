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Дальнее зарубежье 22.05.2019 16:43

Генпрокурор Израиля перенес слушания по делам Нетаньяху на октябрь

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что предварительные слушания по делам о коррупции, фигурантом которых является премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху, состоятся на три месяца позже, чем планировалось, сообщает в среду израильская газета "Джерузалем пост".

Предварительные слушания были назначены на 10 июля, однако адвокаты израильского премьера заявили, что им требуется больше времени для подготовки к заседанию.

Таким образом, слушания по делам против Нетаньяху состоятся 2 и 3 октября, а решение о предъявлении премьеру обвинений будет принято стороной обвинения лишь к декабрю.

"Джерузалем пост" отмечает, что любое промедление в рассмотрении дела о коррупции против премьер-министра может привести к тому, что израильское правительство успеет усложнить судебное преследование Нетаньху или необходимые действия для его ухода в отставку.

В конце февраля сообщалось, что генпрокурор страны Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках так называемого "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

Сам Нетаньяху отрицает все звучащие в его адрес обвинения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]